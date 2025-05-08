РИА Новости: дед Зеленского сражался, чтобы отбить у Гитлера запасы марганца

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Участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды Семен Зеленский — дед президента Украины Владимира Зеленского — сражался, в частности, за то, чтобы отбить у лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на Украине запасы стратегически важного металла марганца, которые его внук сейчас отдает США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на наградные документы.

РИА Новости: дед Зеленского отбивал у Гитлера запасы марганца
© ТАСС

Гитлер не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца на Днепре и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой. В начале 1944 года дивизия, в которой командиром батареи 120-миллиметровых минометов служил Семен Зеленский, в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе Никополя.

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8 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь. В наградных документах отмечается, что Семен Зеленского проявил себя в боях с 25 января по 9 февраля 1944 года. В частности, в бою за село Александровку «действуя за стрелковый взвод, уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров».

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

Ранее в России назвали Украину «бензоколонкой с ракетами».

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