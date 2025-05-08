Белоусов: более 330 участников СВО удостоены звания Героя России

Звания Героя Российской Федерации удостоены свыше 330 военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов.

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Кроме того, по его словам, более 400 тыс. офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов получили государственные награды.

Белоусов сравнил борьбу с неонацизмом с подвигом Красной армии

В статье, которая вошла в сборник статей членов Совета безопасности России к 80-летию Великой Победы, Белоусов отметил, что среди награждённых представители более ста наций и народностей нашей страны.

В ней Белоусов также заявил, что победа ВС России над неонацизмом войдёт в историю.