НАТО — полностью несостоятельное объединение, и Россия в последние годы это продемонстрировала. Таким мнением поделился бывший коммодор британского ВМФ Стив Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

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«Мы перешли красную линию, начав экспансию в Украину, и они [Россия] продемонстрировали, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — сказал Джерми.

Он отметил, что страны Запада не прислушивались к предупреждениям Москвы, хотя следовало это сделать.

Британский генерал предрек исход войны НАТО с Россией

«Люди говорили, что русские блефуют. Они никогда не блефовали», — добавил Джерми, подчеркнув, что в итоге Россия сделала то, что обещала.

Ранее стало известно, что склады НАТО с техникой и боеприпасами почти пусты из-за помощи Киеву.