Зеленский прокомментировал атаки дронов на Россию

Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам назвал справедливыми массированные атаки дронов ВСУ на Россию.

«Совершенно справедливо, что российское небо... сегодня зеркально тоже неспокойно», — сказал он.

Мирошник заявил, что Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы

Ранее в Кремле заявили, что Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.