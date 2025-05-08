В США заявили о выпуске новейшей ядерной бомбы в мае 2025 года

Lenta.ru

США ожидают выпуска первых образцов новейшей термоядерной бомбы B61-13 в мае 2025 года, об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Тереза Роббинс, ее слова приводит РИА Новости.

В США заявили о выпуске новейшей ядерной бомбы в мае 2025 года
© globallookpress.com
«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — сказала чиновница на слушаниях в Конгрессе.

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Первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 ожидается в мае, почти на год раньше запланированного, отметила Роббинс. Создание этого типа вооружений было одобрено в конце 2023 года, выпуск ожидался весной 2026. Бомбами B61-13 Соединенные Штаты планируют снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.

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