Над Таманью сбили две ракеты ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины над станицей Тамань. Об этом сообщил Глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале.

«Нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о 16 частных и 1 многоквартирном доме. На месте работают специальные службы.

По данным Бабенкова, повреждено остекление, также зафиксированы повреждения фасадов, однако все дома по-прежнему пригодны для жизни.