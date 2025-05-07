Белоусов одним словом ответил на вопрос о форме одежды на Параде Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов ответил на вопрос, в какой форме одежды он будет принимать Парад Победы на Красной площади. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты поинтересовались, будет ли Белоусов в штатском или в военной форме.

"Увидите", - сказал глава военного ведомства.

Напомним, парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в Москве на Красной площади.

Торжественные мероприятия посетят 27 иностранных лидеров. Часть из них уже прибыла в Россию. Президент России Владимир Путин провел встречи с некоторыми политиками.