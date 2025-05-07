Мерц высказался об отправке немецких военных на Украину

Lenta.ruиещё 1

В настоящее время речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.

Мерц высказался об отправке немецких военных на Украину
© globallookpress.com

«Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. Мы находимся далеко от прекращения огня и еще дальше — от мирного соглашения», — высказался он.

Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ

При этом Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Германия не откажется от отправки войск на Украину, если будут даны основания для такого шага.

Военные новости
Фридрих Мерц
Украина
Германия