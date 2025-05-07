Мерц высказался об отправке немецких военных на Украину

В настоящее время речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.

«Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. Мы находимся далеко от прекращения огня и еще дальше — от мирного соглашения», — высказался он.

Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ

При этом Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Германия не откажется от отправки войск на Украину, если будут даны основания для такого шага.