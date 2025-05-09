Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

Оперативный штаб Курской области в пятницу, 9 мая, сообщил о возникновении угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

© Вечерняя Москва

В связи с этим жителей региона призвали к бдительности, а силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в состояние готовности для отражения возможной атаки.

— Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, —сообщает Telegram-канал оперштаба.

7 мая боевые вертолеты Ка-52 применили в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Были показаны кадры работы вертолета, как утверждается, в Орехово-Зуевском районе. На ролике можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует дрон. Официального подтверждения использования боевых вертолетов для борьбы с БПЛА не появлялось.

В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.