Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотники в Подмосковье уничтожают боевые вертолеты Ка-52.

Согласно сообщению источника, вертолеты были замечены в небе над Орехово-Зуево. При этом воздушный бой попал на видео — на его кадрах можно увидеть, как российский вертолет преследует беспилотник. Кроме того, на видео также попали звуки стрельбы и момент падения дрона на землю.

Официального подтверждения того, что Ка-52 используются в борьбе с беспилотниками, пока не поступало.

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