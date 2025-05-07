Раскрыто число чеченских бойцов в зоне СВО

В зону спецоперации (СВО) с 2022 года отправились более 55 тысяч бойцов из Чечни. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, его слова передает РИА Новости.

«Всего с начала спецоперации в зону [СВО] отправились 55,5 тысячи бойцов, в их числе 21,6 тысячи добровольцев», — сообщил Кадыров.

Он отметил, что сейчас там находятся 11 тысяч чеченских бойцов из числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда МВД республики.

Кадыров ответил на вопрос, сколько осталось Зеленскому

По словам Кадырова, за время проведения спецоперации государственные награды получили 7540 бойцов.

На той же встрече Путин заявлял, что Кадыров может гордиться результатами развития Чечни.