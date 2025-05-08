Журналист Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS раскрыл намерения США в конфликте на Украине. По его словам, Вашингтон никогда не ставил цель добиться победы Киева, а использовал его в стремлении дестабилизировать Росси.

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«У Запада никогда не было намерения "выиграть" войну. Напротив, НАТО всегда знала, что победить в полномасштабной войне против России невозможно, учитывая ядерный арсенал Москвы», — подчеркнул обозреватель.

В качестве подтверждения своих слов он привел заявление начальника операций ЦРУ в Европе Ральфа Гоффа в интервью Times, который признал, что Соединенные Штаты никогда не предоставляли Киеву достаточное количество оружия для победы, а лишь для того, чтобы «те истекали кровью».

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Лейрос считает, что экс-президент США Джо Байден затягивал поставки вооружений на Украину, опасаясь потери контроля над ситуацией. Он планировал создать нестабильность на границе с Россией и отсрочить формирование многополярного мира. Перед завершением каденции политик дал разрешение на удары вглубь российской территории, чтобы преемнику было сложнее остановить эскалацию, добавил журналист.

Он отметил, что Вашингтон отказывался признавать эту реальность, однако теперь начинает раскрывать карты, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп не заинтересован в продолжении конфликта.

Ранее Лейрос заявил, что на Западе политики все чаще признают поражение Украины в конфликте и необходимость территориальных уступок для Киева.