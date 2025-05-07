Пакистан заявил о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью и генерал-лейтенант Пакистана Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия потеряла уже пять истребителей. Об этом сообщает Geo.tv
По словам Чаудхри, в результате воздушного сражения сам Пакистан не потерял ни одного воздушного судна. Он также добавил, что среди уничтоженных самолетов есть французские многоцелевые истребители Rafale.
Эту информацию подтвердил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Во время обращения к нации он заявил, что индийские самолеты «превратились в урок смирения».
Ранее Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами.