Пакистан заявил о пяти сбитых истребителях ВВС Индии

Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью и генерал-лейтенант Пакистана Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия потеряла уже пять истребителей. Об этом сообщает Geo.tv

По словам Чаудхри, в результате воздушного сражения сам Пакистан не потерял ни одного воздушного судна. Он также добавил, что среди уничтоженных самолетов есть французские многоцелевые истребители Rafale.

Эту информацию подтвердил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Во время обращения к нации он заявил, что индийские самолеты «превратились в урок смирения».

Ранее Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами.