На Украине заявили о необходимости обязательной срочной службы для женщин

Советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева призвала ввести на Украине обязательную срочную службу для женщин. Ее слова приводит РИА Новости.

Григорьева отметила, что украинские женщины могут проходить «обучение даже за границей» и НАТО в этом поможет, но их «надо готовить».

«Я, допустим, за то, чтобы возобновить срочную службу для женщин», — добавила она.

При этом, по словам Григорьевой, общество Украины еще не готово к принудительной мобилизации женщин и «будет очень много протестов».

«У нас очень много разных женских движений — политических, правозащитных и тому подобное, но у нас нет ни одного движения за мобилизацию женщин», — сказала она.

Григорьева считает, что данную тему стоило «продавливать уже давно и тогда, «возможно, она не была бы столь болезненной сегодня».

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины. Он отметил, что тех, кто откажется проходить службу, будут лишать ряда прав.