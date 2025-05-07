Собянин: на подлете к Москве было уничтожено еще пять вражеских БПЛА

Система российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) сбила на подлете к столице еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Экстренные службы работают на месте происшествия, — уточнил глава города в своем Telegram-канале.

Кроме того, ранее Сергей Собянин рассказал об уничтожении еще двух вражеских дронов. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В этот же день глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на подлете к Ярославлю была отражена атака трех украинских беспилотников.

В ночь на 7 мая мэр Москвы рассказал, что силами ПВО) Министерства обороны была отражена атака семи беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.