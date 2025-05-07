Минобороны Пакистана: пока мы только защищаемся от ударов Индии
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что армия его страны пока только защищается от ударов со стороны Индии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Асифа, в данный момент Пакистан только обороняет свою территорию и не отвечал на удары Индии.
«Мы еще не ответили за то, что произошло прошлой ночью. Мы просто защищали свое пространство и нашу территорию», — заявил он.
При этом министр подчеркнул, что при необходимости Пакистан ответит на удары Индии. Асиф также признал, что пакистанский ответ приведет к дальнейшей эскалации конфликта и риску его расширения.
«Мы следим за ситуацией, и всякий раз, когда мы почувствуем необходимость принять ответные меры, мы тоже примем ответные меры. Это, безусловно, увеличит вероятность расширения этого конфликта в нечто большее, чем то, что происходит сегодня или что произошло прошлой ночью», — добавил министр.
Конфликт между Пакистаном и Индией произошел после значительной эскалации отношений, которая началась после теракта в индийском Пахалгаме. После этого на границе между странами начались боевые столкновения.
Ранее страны обменялись ракетными ударами.