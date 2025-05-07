Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву, сбили. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожить беспилотники удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Он также отметил, что на месте падения обломком работают специалисты экстренных служб.

Какой-либо иной информации градоначальник не предоставил.

В этот же день стало известно, что в подмосковном городе Раменское объявили воздушную опасность. Затем Telegram-канал Shot сообщил о сбитом в городе беспилотном летательном аппарате Вооруженных сил Украины. Информацию об этом подтвердил Собянин, при этом не уточнив, где конкретно упал БПЛА.