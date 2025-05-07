В Курской области два предприятия получили повреждения при атаках ВСУ

Вооружённые силы Украины 7 мая нанесли удары по двум районам Курской области. В результате атак повреждения получили автотранспортный цех сахарного завода и бройлерный цех на птицефабрике.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«К счастью, в обоих случаях жертв и пострадавших нет!» — написал он.

Ранее сообщалось, что украинские войска ударили ракетами HIMARS по Петровскому району города Донецка.