СМИ сообщили о подрыве украинского проектировщика дронов

В сети появились сообщения о смерти украинского проектировщика БПЛА Андрея Гуменного. Позже в Минобороны Украины опровергли эту информацию.

Изначально новость о смерти Гуменного была опубликована в соцсетях министра обороны Украины Рустема Умерова. В сообщении говорилось о том, что смерть Гуменного произошла в результате взрыва его автомобиля. Помимо этого, в сообщении также упоминалось будущее возмездие за убийство, а также поиск исполнителей преступления с подключением ГУР и прочих силовых служб Украины.

Позже Минобороны Украины опровергло эту информацию. Как сообщили в ведомстве, у Умерова вообще нет официального аккаунта в Telegram.