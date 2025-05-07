Финляндия проведет военные учения вблизи границ РФ

С 12 по 16 мая Финляндия проведет военные учения вблизи границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сухопутные силы республики.

Отмечается, что в учениях примут участие 1,3 тысячи военнослужащих подразделений связи, материально-технического обеспечения, пехоты и инженерных войск, пограничный отряд Северной Карелии и около 280 единиц техники.

«Учения подразделений родов войск бригады Кайнуу Metso 1/25 пройдут на полигоне Вуосанка в Кухмо с 12 по 16 мая», — говорится в тексте.

Цель учений заключается в обучении военнослужащих вести наступательный, сдерживающий и оборонительный бой. Основное внимание во время маневров планируют уделить совместным действиям различных уровней командования и родов войск.

Напомним, что полигон Вуосанка располагается на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией.