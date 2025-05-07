Макрон отказался назвать поставляемые Киеву вооружения «для защиты украинцев»

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался ответить на вопрос журналиста о поставляемых Киеву вооружениях, объяснив это «защитой украинцев». Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции по итогам встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем у Макрона спросили о возможности поставки крылатых ракет Taurus Киеву, отметив, что «Франция уже поставляет туда похожие вооружения». Также журналист спросил, хочет ли президент, чтобы Берлин последовал примеру Парижа в этом вопросе. Макрон ответил, что союзники Киева продолжат координировать усилия и будут поставлять оружие «столько, сколько потребуется». При этом президент Франции призвал не раскрывать подробностей этого процесса.

«Следует говорить как можно меньше, потому что эта неопределенность необходима для защиты украинцев», — пояснил Макрон, добавив, что одобряет желание Мерца «воссоздать стратегическую неопределенность» в вопросе поставок вооружений Киеву.

По мнению президента, называть категории оружия, сроки поставки и модели на каждой пресс-конференции является «глупым», поскольку ВС России «могут слушать ответы на такие вопросы, а иногда и сами вопросы тоже».