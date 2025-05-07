СМИ: Пакистан сбил самолеты Индии новейшей китайской ракетой

ВВС Пакистана сообщили, что им удалось сбить сразу три истребителя Rafale ВВС Индии в ходе ночных боев. Как пишет портал TRT Global, вероятно, Пакистан использовал против индийских истребителей китайскую ракету PL-15 - это первый случай ее применения в реальных боевых действиях.

На прошлой неделе ВВС Пакистана опубликовали кадры, демонстрирующие, что пакистанские боевые самолеты вооружили китайскими ракетами большой дальности. В трехминутном видеоролике были показаны боевые самолеты, в том числе истребитель JF-17, вооруженные ракетами PL-15 китайского производства.

Ракета PL-15, изначально разработанная для истребителя-невидимки пятого поколения J-20, является самой передовой китайской ракетой класса «воздух-воздух» и, как сообщается, имеет дальность поражения от 200 до 300 километров. Экспортная версия PL-15E имеет дальность в 145 километров.

По словам Халида Чишти, бывшего командира авиации и летчика-истребителя пакистанских ВВС, PL-15E имеет большую дальность полета, чем ракеты Meteor, которыми оснащены индийские самолеты Rafale.

Как отмечает TRT Global, пакистанские истребители JF-17 также оснащены усовершенствованным радаром, известным как активная фазированная антенная решетка (АФАР), которая позволяет использовать ракеты более эффективно.

Индия не подтвердила потери своих истребителей. Местный житель и правительственный чиновник рассказали CNN, что один «неопознанный истребитель» разбился и его обломки упали на здание школы в индийской части Кашмира.