Генерал раскрыл, что может устроить Украина России перед 9 Мая

Герой России генерал-лейтенант Сергей Липовой раскрыл, какие сюрпризы может устроить Украина перед 9 Мая. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.

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По мнению генерала, от Украины следует ждать не только атак дронов, но и провокаций на земле, которые она может устроить путем подрыва закладных устройств.

Собеседник издания также добавил, что Россия готова к этому, а спецслужбы работают в усиленном режиме.

Попытки Киева дестабилизировать обстановку в предпраздничные дни, по словам эксперта, окажутся безуспешными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать вопрос относительно цели атак ВСУ на Москву в первую очередь Киеву.