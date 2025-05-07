Генерал раскрыл, что может устроить Украина России перед 9 Мая
Герой России генерал-лейтенант Сергей Липовой раскрыл, какие сюрпризы может устроить Украина перед 9 Мая. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.
По мнению генерала, от Украины следует ждать не только атак дронов, но и провокаций на земле, которые она может устроить путем подрыва закладных устройств.
Собеседник издания также добавил, что Россия готова к этому, а спецслужбы работают в усиленном режиме.
Попытки Киева дестабилизировать обстановку в предпраздничные дни, по словам эксперта, окажутся безуспешными.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать вопрос относительно цели атак ВСУ на Москву в первую очередь Киеву.