Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что ВСУ пытаются атаковать Москву беспилотниками в преддверии Дня Победы, чтобы напугать мировых лидеров и мирных жителей. По его мнению, для эффективного ответа на эти атаки России вряд ли потребуется применять «Орешник».

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил перемирие, которое будет действовать в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле сообщили, что перемирие продлится «с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая».

Владимир Зеленский отклонил предложение России о прекращении огня. В Кремле предупредили, что в случае нарушений перемирия Украиной российские войска дадут «адекватный и эффективный ответ».

С вечера 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атак беспилотников, летевших на столицу. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

По версии Коца, этими попытками Украины пытается достичь четырех целей: сорвать визиты иностранных лидеров на День Победы в Москву, сорвать хотя бы воздушную часть парада, запугать мирных жителей и вынудить Москву дать ответ, чтобы потом выступить с обвинениями в адрес России.

Коц отметил, что, несмотря на действия Украины и угрозы ЕС, лидеры трех десятков подтвердили готовность приехать в Москву. Также он отметил, что решение по воздушной части парада Победы примут военные, так как «безопасность - прежде всего». Коц подчеркнул, что воздушный парад отменялся и раньше - из-за непогоды.

По мнению военного корреспондента, ответом России на попытки атак ВСУ могут стать удары по военным объектам в Киеве во время визитов туда западных чиновников. Коц заявил, что это может положить конец «политическому туризму» на Украину.

Также он выразил уверенность, что на провокации на линии соприкосновения ВС РФ будут отвечать так же, как и во время пасхального перемирия. По его словам, у ВСУ не получится создать новый плацдарм на курском направлении.

Коц обратил внимание на слухи о возможном ударе ракетой «Орешник» в ответ на атаки ВСУ. По его мнению, возможность применения этой новейшей ракеты «50 на 50».

«Но цель будет явно военная. И явно очень чувствительная для Украины», - подчеркнул военкор.

Он добавил, что Россия может использовать «вполне традиционные» средства поражения и несколько дней подряд наносить массированные удары по военным объектам в разных регионах Украины. По его словам, после 30-дневного энергетического перемирия Россия накопила «определенное количество» крылатых ракет разного типа.