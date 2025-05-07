Минобороны заявило о запуске более полутысячи беспилотников ВСУ по России

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 524 беспилотных летательных аппарата. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Там уточнили, что, помимо более полутысячи летательных аппаратов силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Военкор Юрий Котенок заявлял о перехвате почти полтысячи ракет и дронов за минувшие сутки, прокомментировал ситуацию фразой «хохол гуляет на все бабки».

В преддверии Дня Победы ВСУ уже вторые сутки не прекращают попытки атак на Россию, в том числе на Московскую область. Из-за атак дронов более чем в 30 городах страны отключали мобильный интернет, жители Москвы столкнулись со сложностями в работе банкоматов, магазинов, служб доставок и приложений.