Лидер боевиков заявил о гибели своих родственников при ударах Индии

Лидер одной из пакистанских террористических группировок Масуд Азхар заявил, что десять членов его семьи и четверо его близких соратников были убиты в ходе индийской операции. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, родственники Азхара находились в округе Бахавалпур пакистанской провинции Пенджаб в районе шоссе NH-5. Там на территории в шесть гектаров располагается главный центр группировки по обучению завербованных молодых людей.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур». В Нью-Дели назвали эту операцию ответом на теракт, совершенный во второй половине апреля в индийской части Кашмира. Тогда вооруженные люди открыли огонь по группе индийских туристов, погибли 28 человек, пострадали около двадцати.

Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная вооруженная группировка. Власти Пакистана отвергли обвинения в свой адрес.

Индийские власти заявили, что для предотвращения новых терактов атаковали «террористическую инфраструктуру» в Пакистане, а также в «оккупированной» части Кашмира. В Пакистане заявили о десятках погибших и пострадавших, среди которых были мирные жители. По разным индийским оценкам, были ликвидированы от семидесяти до ста боевиков. Позже появилась информация, что ВВС и армия Пакистана наносят ответные удары по Индии с воздуха и с земли.