Политолог Сергей Марков прокомментировал публикации СМИ о возможном ударе «Орешником» по украинской столице.

Telegram-канала Mash ранее сообщил, что президент РФ Владимир Путин мог поручить Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса «Орешник» в Киеве в ответ на возможные удары по территории страны.

Мне кажется, что это [удар «Орешником» по Киеву] маловероятно. Есть смысл ударить по Зеленскому, Сырскому, Буданову и другим очевидным военным преступникам в руководстве Украины, но они же сидят не в центре Киева, а где-то в бункерах, построенных еще в советское время в Киевской области. Зеленский бывает в центре города только тогда, когда там появляются большие иностранные делегации. То есть никакого смысла тут нет. Во-вторых, киевляне – не враги России. Это русские люди, которые, по сути дела, просто оказались на оккупированной Западом территории. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

В случае нанесения удара «Орешником» по центру Киева «Зеленский будет просто счастлив», добавил политолог.

«Это позволит ему получить больше денег, оружия, а также систем ПВО. Поэтому он будет рад за счет удара получить все это. К тому же рады будут и другие представители украинского руководства, а также представители британских спецслужб, которые хотели бы видеть максимальную ненависть к России. А такого рода удары по центру города как раз способствуют росту ненависти. Поэтому в таком ударе нет никакого смысла», - сказал он в разговоре с Рамблером.

Ранее СМИ сообщили об эвакуации семей украинской элиты из Киева.