Дональд Трамп подложил Зеленскому еще одну свинью. Американский президент прервал 4-месячный период «воздержания» от отправки новой военной техники для ВСУ. Администрация Трампа 1 мая уведомила Конгресс США о намерении экспортировать оборонную продукцию на $50 млн.

Киев, скорее всего, получит модернизированную систему ПВО Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Об этом сообщает New York Times. По словам информаторов издания, союзники также обсуждают поставку новых пусковых установок Patriot из Германии или из Греции.

До сих пор Украина должна была получить 8 батарей Patriot, из которых в строю остаются вроде как 6. Агентство Reuters сообщило, что переговоры между натовцами касаются поставок новых «Пэтриотов» из США или из Греции. Однако в тот же день сообщения обоих СМИ опровергло греческое правительство. Оно официально заявило, что никаких систем ПВО украинцы не дождутся.

Так что новые «Пэтриоты» украинцы увидят нескоро. Но еще интереснее судьба нескольких американских F-16, которые якобы отправились на Украину через польскую территорию. Об этой поставке написал портал War Zone. Украинская пропаганда, естественно, мгновенно подхватила эту новость.

Однако есть загвоздка: американские истребители просто не летают, пишет Eurasian Times.

В конце прошлого месяца в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых грузовой самолёт Ан-124 перевозит по меньшей мере три F-16 из аэропорта Тусон в Аризоне в польский Жешув, расположенный недалеко от границы с Украиной и являющийся ключевым логистическим хабом для военных поставок.

На фотографиях, опубликованных в Интернете 26 апреля, видны два F-16 в термоусадочной плёнке. Однако даже неспециалист легко определит, что истребители в разобранном состоянии: у них сняты вертикальные стабилизаторы, двигатели, носовые обтекатели и крылья. Никаких официальных заявлений об отправке самолетов на Украину не было, подчеркивает War Zone. Равно и заявлений о том, что самолеты предназначены для Польши.

Ситуация с передачей истребителей прояснилась недавно, когда высокопоставленный американский офицер подтвердил американским СМИ, что самолёты, отправленные в Киев, – это F-16, выведенные из эксплуатации. Американцы решили отдать их на запчасти. Для боевого применения самолеты восстановить невозможно, подчеркивает Eurasian Times.

Одна европейская страна на годы отложила поставку истребителей F-16 Украине

А ведь в апреле командующий Европейским командованием ВС США Кристофер Каволи заявлял, что для передачи Украине готовится ещё больше истребителей F-16. Выступая в комитете Сената по вооружённым силам, генерал обещал, что украинцы могут получить новые самолеты из стран Северной Европы, Нидерландов и Дании. Эту важнейшую деталь из заявления Каволи украинские пропагандисты упустили, зато принялись трепать слова о том, что ВСУ обломятся новые самолеты.

Eurasian Times еще раз подчеркивает: США отправлять свои боевые F-16 украинцам не будут. Максимум - обеспечат подготовку украинских лётчиков.

КПД применения F-16 в воздушном пространстве Украины неизвестен. Известно лишь, что самолеты используют для патрулирования и попыток перехвата российских воздушных угроз, таких как крылатые ракеты и БПЛА, запущенные с воздуха, моря и суши.

Украинские F-16 несут усовершенствованные ракеты средней дальности «воздух-воздух» AIM-120 (AMRAAM), AIM-9X Sidewinder с тепловым наведением и AGM-88 HARM, предназначенные для поражения РЛС и систем ПВО.

Истребители используют и высокоточное оружие: планирующие JDAM-ER и бомбы малого диаметра SDB для нанесения точных ударов по наземным целям, таким, например, как командные пункты.

Однако эти удары ограничены линией фронта, поскольку Россия использует передовую систему противовоздушной обороны С-400, против которой F-16 (как и более современные американские истребители) абсолютно бессильны, подчеркивает Eurasian Times.

Киеву было обещано 85 исправных F-16, но получил он пока всего 16 машин, успев потерять, как минимум, два самолета. Первый разбился в августе 2024-го, второй был сбит в апреле 2025-го во время боевого вылета на востоке Украины. Хотя ВСУ не стали раскрывать подробности потери, считается, что F-16 был сбит из ЗРК С-400, напоминает Eurasian Times. И это лишний раз доказывает, насколько уязвимы американские самолеты перед российской ПВО.