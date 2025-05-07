ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю скорой помощи в населенном пункте Алешки, расположенном в Херсонской области. В результате инцидента фельдшер получил легкую контузию. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

На днях Вооруженные силы Украины активизировали удары беспилотными летательными аппаратами по населенным пунктам Херсонской области. Кроме того, ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку регионы России, в частности, на Москву.

«Произошло три сброса, фельдшер получил легкую контузию, но, к счастью, никто не погиб. Скорая повреждена настолько, что восстановлению, скорее всего, не подлежит», - заявил Сальдо, комментируя ситуацию в Херсонской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с вечера 6 мая в регионе было уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета. Он назвал атаку ВСУ на регион «мощнейшей».

Президентом РФ Владимиром Путиным ранее было объявлено перемирие, которое будет действовать в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле подчеркнули, что оно продлится «с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». На этот период все боевые действия будут приостановлены.