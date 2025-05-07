Передача Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не изменит ход конфликта с Россией.

Об этом пишет британское издание Unherd.

«Решение отправить Украине дополнительную систему Patriot бесполезно и рискованно. Еще одна единица ЗРК на территории Украины не сможет кардинально изменить ход боевых действий», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что нехватка ракет к Patriot значительно снизит эффективность системы.

5 мая агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что западные союзники Украины ведут переговоры об отправке в зону боевых действий дополнительной партии систем ПВО Patriot. По информации журналистов, партнеры Киева хотели бы достичь соответствующих договоренностей до запланированного на июнь саммита НАТО. При этом в качестве потенциальных поставщиков назывались США и Греция.

В конце апреля издание Kathimerini написало, что Вашингтон потребовал от Афин передать Киеву системы ПВО Patriot. В том числе речь идет о комплексах, которые Греция направила для защиты Саудовской Аравии.