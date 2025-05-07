На генеральной репетиции парада Победы в Москве заметили «Кубинский бриллиант» - ромб из боевых самолетов Су-35С и МиГ-29, передает Telegram-канал «Москва 24».

Ни одна пилотажная группа в мире не могла повторить подобного строя самолетов. Сегодня утром в Москве проходит генеральная репетиция парада Победы. Улицы в центре столицы перекрыли, на некоторых из них можно увидеть военную технику.

Как ранее стало известно, после репетиции парада часть техники проследовала по Новому Арбату. У ограждений собралась толпа людей, среди которых было много семей с детьми. Почти все присутствующие снимали происходящее на свои телефоны.

Репетиция воздушной части парада Победы прошла в Москве

Ранее агентство ТАСС сообщило, что парад Победы в Москве посетят, в частности, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

Отмечалось, что оба политика прибудут на мероприятие по приглашению президента России Владимира Путина. Они планируют посетить парад на Красной площади, а также принять участие в других торжествах по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.