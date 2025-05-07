Киев, похоже, доигрался с атаками по России и, в частности, по московскому региону в преддверии Дня Победы. По некоторым данным российские военные определяют цели в Киеве для удара «Орешником».

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, какие цели в качестве ответного удара на многочисленные провокации Банковой, может выбрать наши военные.

Напомним, что все последние дни Киев, игнорируя все наши инициативы по перемирию, пытался сорвать репетиции парада, а до этого угрожал нанести удар по Красной площади 9 мая, а также по местам проведения праздничных мероприятий в Москве. В связи со сложившейся ситуацией трехдневное перемирие может быть отменено.

Появилась информация, что в Киеве уже началась паника — украинская элита в срочном порядке начала эвакуировать свои семьи.

Путин может приказать ударить «Орешником» по Киеву

По словам военного эксперта Владимира Попова, если для Вооружённых сил будут указаны цели, то это значит, что удары будут наносить не болванками, а настоящими боеприпасами.

- Что касается целей в Киеве, то это, безусловно, могут быть промышленные центры, которые привязаны к производству вооружений, ракет и боевой техники. Конструкторские бюро также входят в эту категорию. Кроме того, целью могут стать, так называемые, центры принятия решений - командные пункты, которые управляют непосредственно системой ПВО в Минобороны, и, конечно, командные пункты Сухопутных войск самого Генштаба, ГУР Украины. Если такое решение будет принято, то, возможно, удары будут также наноситься по административным зданиям городского назначения - это промышленные предприятия, которые обеспечивают электроэнергией, водоснабжением центры управления противника. Другими словами, поражаться будет все, что помогает жизнедеятельности центров принятия решения.

При этом удары, как всегда, будут носить точенный характер, чтобы не поразить районы, где проживает гражданское население, где находятся пункты питания, больницы и т.д. Но до них могут долететь осколки, если они находятся близко к обозначенным целям.

- Известно, что центры принятия решений у противника находятся глубоко под землей. Их мы сможем достать?

- Даже если наши силы и средства — это ракеты Х-101, Х-55, дроны с реактивным двигателем и т.д. - ударят по поверхности заглубленных центров принятия решений, то для противника это будет очень сильный морально-психологический удар. У них, конечно, есть какие-то запасные выходы через водоснабжение, метро и так далее. Но это запасные, резервные выходы, которые не обеспечивают в полной мере работоспособность заглубленных командных пунктов. И, конечно, это уже будет не та оперативность работы, на которые они рассчитывают. Эффект бумеранга будет мощный.