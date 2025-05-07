СМИ: Владимир Путин обозначил новые цели для удара «Орешником»

Президент России Владимир Путин еще 28 ноября сообщил, что в арсенале страны имеется несколько готовых к применению ракет, включая «Орешник». Тогда он обозначил, что в случае продолжения атак Вооруженными силами Украины (ВСУ) с использованием западных ракет большой дальности по российской территории Россия продолжит испытания «Орешника» в боевых условиях.

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Глава государства пояснил, что целями ударов могут стать военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

Президент подчеркнул, что у США и Европы отсутствуют средства для противодействия «Орешнику», поэтому Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины и представителям дружественных государств покинуть зоны возможного поражения. Он добавил, что при дальнейшем обострении агрессивных действий против России Москва будет реагировать решительно и зеркально, выбирая цели в зависимости от уровня угроз безопасности страны, передают «Известия».

Названы цели в Киеве, по которым может ударить «Орешник»

В Госдуме предлагали ударить «Орешником» по позициям ВСУ 1 мая, но этого не случилось. В фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент ответил, почему не используется новое оружие. По его словам, Украина провоцирует Россию на совершение ошибок, но этого не будет. У Москвы достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным результатом.