Противостояние между Индией и Пакистаном нарастает, и ситуация может выйти за рамки обычного конфликта, однако речи о применении ядерного оружия нет. Об этом заявил Life.ru профессор кафедры политологии Финансового университета Александр Шатилов.

Ситуация в регионе резко обострилась после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир. Вооруженные люди открыли огонь по группе индийских туристов, погибли 28 человек, пострадали около двадцати. В Пакистане опровергли обвинения о связи Исламабада с происшествием.

Сегодня ночью Индия начала операцию «Синдур». Индийские власти заявили, что для предотвращения новых терактов атаковали «террористическую инфраструктуру» в Пакистане, а также в «оккупированной» части Кашмира. По последним данным Пакистана, в результате атаки погибли 26 и пострадали 46 человек. Позже появилась информация, что ВВС и армия Пакистана наносят ответные удары по Индии.

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По словам политолога, история конфликта между двумя странами уходит корнями в период раздела Британской Индии в 1947 году. Главным камнем преткновения до сих пор остается принадлежность Индии региона Джамму и Кашмир, где большинство населения составляют мусульмане.

Объявленная сейчас Дели операция называется «Синдур». Это название ритуального порошка темно-красного, даже кровавого цвета, что определенно является сигналом серьезных намерений, констатировал Александр Шатилов.

«Обмен ударами уже пошел весьма интенсивный, и противостояние только нарастает. Что же касается ядерного оружия, то я надеюсь, что здесь, невзирая даже на какие-то совершенно апокалиптические заявления руководства Пакистана, все-таки до его использования не дойдет», - пояснил профессор кафедры политологии Финансового университета

При этом, по его словам, Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за недавних крупных поставок оружия Украине, что может оказать влияние на ход и развязку конфликта.