В преддверие 9 Мая нужно быть готовыми к любым провокациям со стороны Украины. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев радиостанции «Говорит Москва» в Telegram.

Ранее на Украине заявили, что не могут гарантировать безопасность участникам парада Победы на Красной площади.

Генерал раскрыл способ проникновения дронов ВСУ в Подмосковье

Соболев заявил, что столица России надежно защищена.

«Ни один дрон не должен упасть здесь», — сказал он, назвав это главной задачей.

Вместе с тем, генерал отметил, что Киев может пойти на любые провокации.

Тем временем стало известно о запуске Украиной по России почти полутысячи беспилотников за последние сутки. Официально эти данные пока не подтверждены.