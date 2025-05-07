СМИ: 70 террористов уничтожены в результате ударов Индии по Пакистану

По меньшей мере 70 террористов уничтожены, еще 60 получили ранения в результате ударов Индии по территории Пакистана. Об этом со ссылкой на источники в правительстве заявил индийский телеканал NDTV.

Всего в ходе операции «Синдур» было нанесено 24 удара по «девяти лагерям террористов» в Кашмире. Для атаки использовались ракеты наземного и воздушного базирования.

«Мониторинг в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников позволил подтвердить уничтожение цели с минимальными жертвами среди гражданского населения», — заявил телеканал со ссылкой на источник.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что операция стала «взвешенным и пропорциональным» ответом на террористическую атаку 22 апреля.

Напомним, что напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Пакистане опровергали обвинения в связи Исламабада с происшествием.

В Минобороны Индии заявляли, что в ходе операции «Синдур» ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.