Военкор словами «откровенно плохо» описал бои на границе Курской области

Вооруженные силы России уничтожают солдат и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил проект журналиста Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

В начале мая подразделения ВСУ активизировались в приграничной зоне. По информации проекта, украинские бойцы на мотоциклах «доезжают куда могут», после чего спешиваются и пытаются закрепиться.

«Но получается у них, откровенно говоря, плохо», — отмечает WarGonzo.

Также на границе Курской области уничтожается украинская бронетехника, отмечает канал. В частности, утром 7 мая российские десантники подбили танк противника, говорится в публикации.

Стало известно о новой попытке ВСУ прорваться с бронетехникой через границу России

Ранее тот же канал предупредил о возможных новых атаках ВСУ в курском приграничье. Возможными направлениями ударов он назвал населенные пункты Теткино и Новый Путь.