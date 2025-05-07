Названы виды вооружений, которые Индия использовала при ударах по Пакистану

Индийские военные при ударах по Пакистану использовали целый ряд вооружений, в том числе крылатые ракеты SCALP, с дальностью полета более 250 километров. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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По данным телеканала, в ходе атаки применялись управляемые авиационные бомбы Hammer, их сбросили на укрепленные бункеры и многоэтажные строения. По информации NDTV, их использовали в качестве тренировочных и логистических центров группировки «Лашкар-э-Тайба» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Джаиш-е-Мухаммад»(запрещенная в РФ террористическая организация).

Среди прочего ВС Индии задействовали в операции барражирующие боеприпасы. При этом телеканал не уточняет, какие именно.

Всего индийские военные атаковали девять объектов, в том числе пять, которые располагаются в части Кашмире, вокруг которой Дели и Исламабад ведут территориальный спор.

6 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Сообщалось, что в результате атак Индии пострадали мирные жители, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал действия Индии как «акт войны», отметив, что Исламабад оставляет за собой право на немедленный и решительный ответ.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир.