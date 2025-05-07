Передача Киеву новых систем Patriot не окажет существенного влияния на ход конфликта с Россией. Об этом пишет Unherd.

В апреле Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot за 15 миллиардов долларов, а европейские страны готовы помочь с финансированием этого проекта. Зеленский отмечал, что Киев не получил те дополнительные системы Patriot, которые были обещаны на саммите НАТО в Вашингтоне. В то же время он указывал, что эти системы были проданы Израилю.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле. А также о том, что западные союзники Украины ведут переговоры о поставке Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, намереваясь достичь соглашения до саммита НАТО в июне.

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По мнению обозревателя издания, решение отправить Украине дополнительную систему Patriot не сможет кардинально изменить ход боевых действий.

«Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет существенного давления на [президента России Владимира] Путина, но и не поможет Киеву в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Хуже того, это решение углубляет участие США и тратит больше ресурсов на войну, которая является периферийной по отношению к основным интересам страны», - отмечается в статье.

При этом поставки западных систем ПВО займут несколько месяцев, а нехватка ракет к ним значительно снизит их эффективность. Кроме того, Россия «уже продемонстрировала свою способность подавлять систему Patriot роями беспилотников и недорогими ракетами, что еще больше ограничивает ее тактическую ценность», заметило издание.