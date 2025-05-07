Генерал раскрыл способ проникновения дронов ВСУ в Подмосковье

Заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов раскрыл способ проникновения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. В беседе с MK.RU он предположил, что в атаках беспилотников противника могут быть задействованы «спящие ячейки» Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

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По мнению Попова, такие ячейки организованы на российской территории.

Генерал допустил, что при самых оптимистичных раскладах 15 или 25 процентов беспилотников все-таки могут проникнуть в Россию. Он подчеркнул, что украинская сторона запускает дроны отовсюду, где есть леса.

«Сейчас метеорологические условия позволяют работать буквально с любой поляны, где заранее были организованы схроны», — поделился соображениями Попов.

В Минобороны России пока эти предположения никак не комментировали.

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