WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти бойцов ВСУ

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц, заявила, что похороны военнослужащих вооруженных сил Украины стали источников дохода для коррумпированных украинских чиновников.

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Как уточняет издание, некоторые похоронные бюро на Украине платят чиновникам для того, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших бойцов ВСУ.

«Таким образом, украинские похоронные агентства завышают стоимость на солдатские надгробия и гробы. Поученную прибыль они делят с чиновниками», - отмечает WSJ.

По словам источников газеты, коррупция в сфере ритуальных услуг распространена по всей Украине.