Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ об ударе по гражданскому порту «Кавказ» в Краснодарском крае летом прошлого года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Установлена причастность к теракту командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2025 года он отдал приказ об ударе противокорабельной ракетой «Нептун» по порту «Кавказ» в Краснодарском крае.

Арестович* раскрыл, чем обернется удар Украины по Москве 9 мая

Вечером 22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, который находился в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Сообщалось, что ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области. Позже стало известно, что впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар, которому присваивали третий ранг сложности из семи. Его площадь составила 500 квадратных метров.