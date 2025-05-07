Минимум 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по Пакистану

Минимум 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по спорной территории Кашмир. Об этом в среду, 7 мая, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источник.

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Удары, которые продолжались с 23:05 до 23:30 ночи 6 мая, были произведены совместно индийской армией, флотом и военно-воздушными силами.

— В течение последних трех десятилетий Пакистан создавал террористическую инфраструктуру, включая центры вербовки, учебные полигоны и стартовые площадки по всему Пакистану. Целью этой операции было демонтирование этих объектов и предотвращение будущих атак, — заявила полковник София Куреши.

Удары наносились с использованием ракет наземного и воздушного базирования. Мониторинг в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников позволил подтвердить уничтожение цели с минимальными жертвами среди гражданского населения.

Высокоточные боеприпасы, включая управляемые ракеты и управляемые со спутника планирующие бомбы, использовались для обеспечения высокой точности удара и для того, чтобы избежать сопутствующего ущерба, говорится на сайте.

Вооруженные силы Индии в ночь на среду, 7 мая, объявили о проведении операции «Синдур», нанеся удары по девяти террористическим объектам Пакистана. Что известно к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».