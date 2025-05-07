Российский «Афанасий Иванников» отправится на Северный флот

Новый тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700 отправится на Северный флот. Об этом со ссылкой на источники в Военно-морском флоте (ВМФ) России сообщает газета «Известия».

Торжественная церемония подъема Андреевского флага на корабле пройдет сегодня, 7 мая, на набережной Балтийская. Одной из ключевых особенностей тральщика станет борьба с умными минами, которые могут находиться не только в воде, но и морском грунте.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков заметил, что корабли проекта 12700 получают мощную систему обнаружения подводных объектов.

«Там сложная система, которая позволяет видеть не только якорные и неконтактные мины, но и те, которые углублены», — сказал специалист.

Капитан I ранга Василий Дандыкин отметил высокую потребность Северного флота в подобных кораблях.

В апреле главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что новый тральщик «Полярный» проекта 12700 войдет в состав Северного флота до конца 2025 года.