Пакистан передал демарш временному поверенному Индии

В среду, 7 мая, в МИД Пакистана вызвали временного поверенного в делах Индии, ему вручили ноту с решительным протестом в связи с индийскими атаками. Об этом сообщает APP.

Представитель МИД Пакистана заявил, что в результате ударов Индии погибли и получили ранения несколько мирных жителей, включая женщин и детей. Временному поверенному Индии заявили, что такие действия «представляют серьезную угрозу региональному миру и стабильности».

«Было передано, что вопиющий акт агрессии со стороны Индии представляет собой явное нарушение суверенитета Пакистана. Такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и установленным нормам, регулирующим межгосударственные отношения. Пакистан решительно отверг беспочвенные оправдания своего враждебного поведения со стороны Индии», - подчеркнули в министерстве.

Индия в ночь на 7 мая начала военную операцию под названием «Синдур». В Нью-Дели назвали операцию ответом на теракт, совершенный во второй половине апреля в индийской части Кашмира. Вооруженные люди открыли огонь по группе индийских туристов, погибли 28 человек, пострадали около двадцати.

Индийские власти заявили, что для предотвращения новых терактов атаковали «террористическую инфраструктуру» в Пакистане, а также в «оккупированной» части Кашмира. По последним пакистанским данным, в результате атаки погибли 26 и пострадали 46 человек. Позже появилась информация, что ВВС и армия Пакистана наносят ответные удары по Индии с воздуха и с земли.