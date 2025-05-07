Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС

Военные Пакистана заявили, что Индия совершила нападение на гидроэлектростанцию в Кашмире. По их информации, станция получила повреждения, передает телеканал Samaa.

По словам гендиректора Управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, речь идет о гидроэнергетическом проекте Нилум-Джелум.

Напомним, что ранее Министерство обороны Индии объявило о начале операции «Синдур» в ответ на теракт в Пахалгаме. В ходе операции были нанесены удары по объектам террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В ведомстве подчеркнули, что ни один пакистанский военный объект не был атакован в рамках операции. В то же время власти Пакистана сообщили о том, что Индия нанесла удары по пяти населенным пунктам в их стране.

Чаудри ранее сообщил, что погибшими в результате удара индийских войск по Пакистану числятся 24 человека, ранеными — 46. Согласно информации от телеканала Samaa, число пострадавших в результате ударов составляет 61.

В минувшем месяце вооруженными людьми был открыт огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. В результате погибли 28 граждан, пострадали около двадцати человек. Подчеркивалось, что двое погибших были иностранцами - гражданами Непала и ОАЭ, остальные - туристами из разных регионов Индии.