В МИД Индии объяснили удары по Пакистану разведданными

Глава МИД Индии Викрам Мисри заявил, что удары по объектам на территории Пакистана были превентивными, а целью атак было не допустить новых терактов против индийских граждан. Об этом сообщает Jansatta.

По словам Мисри, индийская разведка получила данные, что против граждан страны готовились новые атаки. Министр сообщил, что индийская армия успешно атаковала девять укрытий террористов в разных местах Пакистана и Кашмира, были ликвидированы около ста боевиков.

«Наши разведывательные службы, отслеживающие террористическую деятельность, указали на возможность дальнейших нападений на Индию, и было сочтено необходимым предотвратить их и противостоять им», - подчеркнул глава МИД Индии.

Во второй половине апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Погибли 28 человек, пострадали около двадцати. Большинство погибших были туристами из разных регионов Индии.

Пахалгам, где было совершено нападение, расположен на подконтрольной Индии территории, на которую также претендует Пакистан. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная вооруженная группировка.

Власти Индии обвинили пакистанских боевиков в теракте и пообещал привлечь виновных к ответственности. После атаки Индия разорвала все транспортные связи с Пакистаном. Все действующие специальные визы пакистанцев для посещения Индии были аннулированы. Власти Пакистана отвергли все обвинения в свой адрес.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур». Индийские власти заявили, что атаковали «террористическую инфраструктуру» в Пакистане, а также в «оккупированной» части Кашмира. По последним пакистанским данным, в результате атаки погибли 26 и пострадали 46 человек. Позже появилась информация, что ВВС и армия Пакистана наносят ответные удары по Индии с воздуха и с земли.