Российская противовоздушная оборона отразила очередное нападение дронов ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В свою очередь, руководитель Центра политических и военных исследований Андрей Клинцевич обратил внимание на тактику налета дронов ВСУ на столицу. Он отметил в своем канале, что «противник упорно прощупывает новые маршруты налёта к центру города, заходы делал разными типами дронов с разных направлений и высот».

«Но наша доблестная ПВО все отразила», - заключил он.

Военный эксперт Алексей Суконкин обратил внимание на то, что Киев готовит провокацию с российскими беспилотниками «Герань», которые он смог приземлить на своей территории средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, на днях ВСУ попытались нанести удары несколькими «перевербованными» «Геранями».