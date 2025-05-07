Более 140 воздушных целей уничтожили в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с вечера 6 мая в регионе было уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Богомаз назвал атаку ВСУ на регион «мощнейшей». Губернатор отметил, что в ее отражении были задействованы подразделения ПВО Минобороны России, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск».

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников все атаки отражены, все цели уничтожены!» - подчеркнул Богомаз.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил перемирие, которое будет действовать в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле сообщили, что перемирие продлится «с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». На этот период все боевые действия будут приостановлены.

В то же время в Кремле предупредили, что в случае нарушений перемирия Украиной российские войска дадут «адекватный и эффективный ответ». Позже Владимир Зеленский отклонил предложение России о прекращении огня.