В Пакистане заявили о поднятом индийской армией белом флаге

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что индийские военные начали поднимать белые флаги. Об этом сообщает пакистанский портал Samaa.tv.

По словам Тарара, индийская армия была вынуждена поднять белый флаг в нескольких точках в зоне конфликта, в частности, на посту Chora Complex вдоль линии контроля в Кашмире, что стало сигналом «отступления и признания поражения».

«Даже индийские СМИ показали кадры их разбитого самолета - правду больше нельзя скрывать», - заявил Тарар.

Он добавил, что Пакистан соблюдает правила ведения войны, несмотря на то, что подвергается нападению. По его словам, пакистанские военные «проявляли сдержанность, когда это было необходимо, но отвечали полной силой, когда требовалось».

«Позор Индии заключается не только в ее провалившейся военной авантюре, но и в том факте, что теперь она была вынуждена поднять белый флаг перед всем миром», - сказал Тарар.

Samaa.tv опубликовал фотографию с белым флагом, поднятым в некой местности среди деревьев и кустарников. Комментариев от индийской стороны не поступало.

Во второй половине апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Погибли 28 человек, пострадали около двадцати. Сообщалось, что двое погибших были иностранцами - гражданами Непала и ОАЭ, остальные - туристами из разных регионов Индии.

Пахалгам, где было совершено нападение, - популярное среди туристов место. Оно расположено на подконтрольной Индии территории, на которую также претендует Пакистан. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная вооруженная группировка.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся терактом. Глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и пообещал привлечь виновных к ответственности.

После атаки Индия разорвала все транспортные связи с Пакистаном. Все действующие специальные визы граждан Пакистана для посещения Индии были аннулированы.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур». Индийские власти заявили, что атаковали «террористическую инфраструктуру» в Пакистане, а также в «оккупированной» части Кашмира. По последним пакистанским данным, в результате атаки погибли 26 и пострадали 46 человек. Позже появилась информация, что ВВС и армия Пакистана наносят ответные удары по Индии с воздуха и с земли.